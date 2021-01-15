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МИД объяснил выход России из Договора по открытому небу
Фото: facebook.com/МИД России

МИД объяснил выход России из Договора по открытому небу

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Начало процедуры выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) обусловлено неприемлемой ситуацией вокруг соглашения после выхода США. Об этом в пятницу, 15 января, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По ее словам, Москва рассчитывала на конструктивный подход со стороны стран Запада, но политическая ориентация на США для них оказалась более значимой, чем сохранение договора.

Захарова подчеркнула, что когда США вышли из ДОН и сняли с себя обязательства по приему наблюдательных полетов над своей территорией, то процесс разрушения документа стал необратимым. В сложившихся условиях Россия предприняла максимум возможных усилий по спасению ДОН. Москва предложила оставшимся членам предоставить твердые гарантии соблюдения ими своих обязательств о непередаче американцам данных, получаемых во время наблюдательных полетов над территорией РФ. Штаты уклонились от прямого ответа и предложили продолжить обсуждение в рабочих органах ДОН. Создавшаяся ситуация была неприемлемой для России, сообщили на сайте МИД РФ.

Ранее стало известно, что Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Это решение было принято из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования соглашения.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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Договор по открытому небуСШАМИД РФ
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