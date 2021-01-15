Подросток выстрелил в ребенка из пистолета в Новой Москве

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Подросток выстрелил в десятилетнего ребенка из пневматического пистолета в Новой Москве. Об этом сообщила в пятницу, 15 января, пресс-служба МВД России по городу.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 17:20. Предварительно установлено, что между несовершеннолетними произошел конфликт, в результате которого подросток выстрелил в ребенка.

Причины и подробности произошедшего уточняет следственно-оперативная группа.

По информации СМИ, ЧП произошло в Чечерском проезде. Предположительно, в мальчика выстрелил вымогавший у него деньги подросток после получения отказа. Выстрелы пришлись в живот и голову ребенка. От серьезных травм его спасла зимняя одежда.

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