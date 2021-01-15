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СМИ выяснили, когда Трамп планирует покинуть Вашингтон
Фото: facebook.com/WhiteHouse

СМИ выяснили, когда Трамп планирует покинуть Вашингтон

Кирилл Николаев

В мире

Действующий президент США Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон в день инаугурации Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, Трамп планирует организовать прощальное мероприятие на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд. Там базируются самолеты, которыми пользуется президент США. Позднее Трамп отправится в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Напомним,13 января Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Решение об этом вынесла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, одобрившая соответствующую резолюцию, в которой была всего одна статья: подстрекательство к мятежу. В настоящее время для досрочного отстранения Трампа его должны осудить по итогам процесса в Сенате. Однако республиканцы до настоящего времени не согласились отозвать Сенат с каникул до инаугурации Байдена, запланированной на 20 января.

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