Автоэксперт рассказал, как выбрать незамерзающую жидкость для автомобиля

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Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, как выбрать незамерзающую жидкость для автомобиля. Своим мнением он поделился в беседе с порталом «Москва 24».

Как правило, главным компонентом любой незамерзайки является изопропиловый спирт, уточнил эксперт.

— Все зависит от того, насколько он разбавлен водой, сколько отдушек и моющих присадок используется и при какой температуре жидкость начнет замерзать, — пояснил Ломанов

Самое важное, на что надо обращать внимание при покупке незамерзайки, — это проверенное место приобретения и упаковка, отметил специалист.

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