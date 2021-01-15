Автоэксперт рассказал, как выбрать незамерзающую жидкость для автомобиля
Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, как выбрать незамерзающую жидкость для автомобиля. Своим мнением он поделился в беседе с порталом «Москва 24».
Как правило, главным компонентом любой незамерзайки является изопропиловый спирт, уточнил эксперт.
— Все зависит от того, насколько он разбавлен водой, сколько отдушек и моющих присадок используется и при какой температуре жидкость начнет замерзать, — пояснил Ломанов
Самое важное, на что надо обращать внимание при покупке незамерзайки, — это проверенное место приобретения и упаковка, отметил специалист.
Читайте также: Автомобилистам рассказали, как обезопасить себя на заснеженной дороге