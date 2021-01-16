Четыре проекта правительства Москвы стали лучшими на конкурсе «Цифровые вершины»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Четыре проекта правительства Москвы признаны лучшими на конкурсе российских разработчиков «Цифровые вершины».

Инвестиционный портал Москвы одержал победу в категории «Лучшее решение для развития экономики». Московский инновационный кластер и проект «Дистанционное электронное голосование» получили награды в номинациях «За вклад в развитие малого бизнеса» и «На пути к цифровой демократии».

Комплекс мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, предпринятых в столице, стал победителем в номинации «Лучшее решение для борьбы с COVID-19». В 2020 году цифровые решения Москвы позволили городу сдержать темпы распространения COVID-19 и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Все необходимые услуги и сервисы жителям предоставили онлайн.

Одним из главных инструментов взаимодействия с городом для москвичей стал официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru. Также многие востребованные услуги, в том числе возможность записаться на ПЦР-тестирование и тестирование на антитела к COVID-19, доступны в городских мобильных приложениях.

Благодаря ресурсам «Московской электронной школы» («МЭШ») удалось обеспечить непрерывный образовательный процесс, что в начале пандемии не смогли сделать многие страны. В 2020 году «МЭШ» значительно расширила набор материалов, инструментов и сервисов. Так, новый сервис видео-конференц-связи позволил школьникам подключаться к онлайн-урокам прямо из расписания в дневнике, а педагогам старшего возраста — проводить занятия из дома.

Оперативным и удобным инструментом взаимодействия между городской системой здравоохранения и пациентами стала Единая медицинская информационно-аналитическая система. Электронная медицинская карта в период пандемии стала для горожан основным источником информации о результатах тестов на COVID-19.

Телемедицинский центр помог пациентам с COVID-19, которые лечились дома. Разработка позволяет постоянно оставаться на связи с врачами и получать оперативные консультации. Также в Москве впервые в мире была массово применена технология компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта. Она дает возможность рентгенологам точнее определять стадии развития пневмонии на снимках компьютерной томографии легких.

В апреле 2020 года была создана система цифровых пропусков для передвижения на автомобиле или общественном транспорте. Благодаря ей удалось снизить число социальных контактов и сдержать темпы распространения COVID-19. Опыт внедрения системы регистрации (чекинов) с помощью QR-кодов дал возможность многим отраслям бизнеса не останавливать работу. Посетителей кафе, развлекательных центров и магазинов могли оперативно предупреждать о возможном контакте с подтвержденным носителем коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее москвичам рассказали, как умные технологии помогают в пандемию COVID-19.

Читайте также: Призером премии Digital Leaders стала онлайн-платформа Московского инновационного кластера