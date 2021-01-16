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Четыре проекта правительства Москвы стали лучшими на конкурсе «Цифровые вершины»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Четыре проекта правительства Москвы стали лучшими на конкурсе «Цифровые вершины»

Татьяна Плотникова

Город

Четыре проекта правительства Москвы признаны лучшими на конкурсе российских разработчиков «Цифровые вершины».

Инвестиционный портал Москвы одержал победу в категории «Лучшее решение для развития экономики». Московский инновационный кластер и проект «Дистанционное электронное голосование» получили награды в номинациях «За вклад в развитие малого бизнеса» и «На пути к цифровой демократии».

Комплекс мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, предпринятых в столице, стал победителем в номинации «Лучшее решение для борьбы с COVID-19». В 2020 году цифровые решения Москвы позволили городу сдержать темпы распространения COVID-19 и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Все необходимые услуги и сервисы жителям предоставили онлайн.

Одним из главных инструментов взаимодействия с городом для москвичей стал официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru. Также многие востребованные услуги, в том числе возможность записаться на ПЦР-тестирование и тестирование на антитела к COVID-19, доступны в городских мобильных приложениях.

Благодаря ресурсам «Московской электронной школы» («МЭШ») удалось обеспечить непрерывный образовательный процесс, что в начале пандемии не смогли сделать многие страны. В 2020 году «МЭШ» значительно расширила набор материалов, инструментов и сервисов. Так, новый сервис видео-конференц-связи позволил школьникам подключаться к онлайн-урокам прямо из расписания в дневнике, а педагогам старшего возраста — проводить занятия из дома.

Оперативным и удобным инструментом взаимодействия между городской системой здравоохранения и пациентами стала Единая медицинская информационно-аналитическая система. Электронная медицинская карта в период пандемии стала для горожан основным источником информации о результатах тестов на COVID-19.

Телемедицинский центр помог пациентам с COVID-19, которые лечились дома. Разработка позволяет постоянно оставаться на связи с врачами и получать оперативные консультации. Также в Москве впервые в мире была массово применена технология компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта. Она дает возможность рентгенологам точнее определять стадии развития пневмонии на снимках компьютерной томографии легких.

В апреле 2020 года была создана система цифровых пропусков для передвижения на автомобиле или общественном транспорте. Благодаря ей удалось снизить число социальных контактов и сдержать темпы распространения COVID-19. Опыт внедрения системы регистрации (чекинов) с помощью QR-кодов дал возможность многим отраслям бизнеса не останавливать работу. Посетителей кафе, развлекательных центров и магазинов могли оперативно предупреждать о возможном контакте с подтвержденным носителем коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее москвичам рассказали, как умные технологии помогают в пандемию COVID-19.

Читайте также: Призером премии Digital Leaders стала онлайн-платформа Московского инновационного кластера

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