Москвичей предупредили о переносе ряда остановок наземного транспорта

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Кантемировская улица Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о переносе нескольких остановок общественного наземного транспорта в разных частях столицы.

С 16 января остановка «Универсам» для автобусов № 192 и 784 по Кантемировской улице при следовании к Каспийской улице будет смещена на 70 метров назад.

Остановка «Калитниковское кладбище» для автобусов № 74 и П46 в Сибирском проезде при следовании к улице Талалихина переносится на 100 метров назад, к дому 2, строение 5 по Сибирскому проезду.

Остановка «Романовская школа» для автобусов № 4, 155, С43 по Шелепихинской набережной при следовании к Причальному проезду будет размещаться на 83 метра дальше.

Кроме того, с 21 января остановка «Метро «Теплый Стан» для автобусов № 144, 227, 281, 444 по улице Теплый Стан при следовании от Профсоюзной улицы переносится на 70 метров назад.

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее горожан предупредили о переносе автобусной остановки на юго-востоке Москвы.

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