Москомэкспертиза согласовала проект капремонта подземного перехода на Новой Башиловке

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Новая Башиловка, 16 Карта всех событий

Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов согласовал документацию на проведение капитального ремонта подземного пешеходного перехода «Новая Башиловка-1 ТТК».

Переход расположен на севере столицы по адресу улица Новая Башиловка, дом 16, сооружение 1.

В ходе работ предполагается заменить облицовку тоннельной части и лестничных сходов, покрасить потолки перехода, установить двери и обновить отделку служебных помещений, отремонтировать деформационные швы у лестничных сходов, восстановить ступени, заменить сливные и вентиляционные решетки, а также металлические рамы под ними.

Кроме того, будет обновлено электроосвещение, электрооборудование, системы вентиляции, а также частично заменены системы водоотведения, водоснабжения и отопления пешеходного перехода.

В рамках ремонта также проведут работы по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения: обустроят предупреждающие тактильные указатели, нанесут сигнальные полосы на первой и последней ступенях лестниц, разместят вспомогательные поручни, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы проведут реконструкцию Краснобогатырской улицы.

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