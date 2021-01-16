Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Авторынок России вышел на четвертое место в Европе
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Авторынок России вышел на четвертое место в Европе

Татьяна Плотникова

Общество

Российский автомобильный рынок по результатам 2020 года занял четвертое место среди авторынков Европы по количеству проданных машин.

Продажи легковых автомобилей в России за минувший год оцениваются примерно в 1,5 миллиона единиц (без учета LCV — малотоннажных грузовых автомобилей).

Лидерские позиции в Европе сохранил авторынок Германии (2 917 758 машин, что на 19,1 процента меньше показателя 2019 года). Второе место заняла Франция (1 650 131, -25,5 процента). Замыкает тройку лидеров Великобритания (1 631 064, -29,4 процента).

На пятом месте оказалась Италия (1 379 319, 28,1 процента). В Испании за минувший год было продано 851 211 машин (32,3 процента), сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Ранее Росстат оценил изменение цен на автомобили на российском рынке в 2020 году.

Читайте также: Дептранс столицы рассказал о мировой тенденции отказа от личных автомобилей

автомобилиавтомобили в РоссииРоссия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте