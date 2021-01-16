Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
РЖД снизит стоимость билетов на ретропоезд «Яхрома»
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

РЖД снизит стоимость билетов на ретропоезд «Яхрома»

Татьяна Плотникова

Транспорт

Стоимость билетов на ретропоезд «Яхрома», который курсирует из Москвы до курортов Московской области, будет снижена с 16 января. Об этом рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД».

Как уточняет перевозчик, если прежде проезд на поезде по выходным дням стоил 500 рублей, с 16 января билет и в будни, и в выходные можно будет приобрести за 300 рублей. Сниженный тариф будет действовать до 8 марта.

Кроме того, студенты дневных отделений смогут купить билет со скидкой 30 процентов в период с 23 января по 7 февраля. Чтобы воспользоваться льготной ценой, потребуется предъявить студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения.

Поезд «Яхрома» отправляется с Савеловского вокзала Москвы и прибывает на станцию «Яхрома». Оттуда до горнолыжных курортов «Волен», «Яхрома» и «Сорочаны», Центра активного отдыха Леонида Тягачева ходят ретроавтобусы.

Актуальная информация о графике и маршруте ретропоезда «Яхрома» опубликована на официальном сайте РЖД.

Ранее сообщалось, что ретропоезд на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) вышел на маршрут до станции Яхрома 29 декабря 2020 года.

Читайте также: Ретропоезд пришелся москвичам по душе

поездцена билетовОАО «РЖД»
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте