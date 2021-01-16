РЖД снизит стоимость билетов на ретропоезд «Яхрома»

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Стоимость билетов на ретропоезд «Яхрома», который курсирует из Москвы до курортов Московской области, будет снижена с 16 января. Об этом рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД».

Как уточняет перевозчик, если прежде проезд на поезде по выходным дням стоил 500 рублей, с 16 января билет и в будни, и в выходные можно будет приобрести за 300 рублей. Сниженный тариф будет действовать до 8 марта.

Кроме того, студенты дневных отделений смогут купить билет со скидкой 30 процентов в период с 23 января по 7 февраля. Чтобы воспользоваться льготной ценой, потребуется предъявить студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения.

Поезд «Яхрома» отправляется с Савеловского вокзала Москвы и прибывает на станцию «Яхрома». Оттуда до горнолыжных курортов «Волен», «Яхрома» и «Сорочаны», Центра активного отдыха Леонида Тягачева ходят ретроавтобусы.

Актуальная информация о графике и маршруте ретропоезда «Яхрома» опубликована на официальном сайте РЖД.

Ранее сообщалось, что ретропоезд на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) вышел на маршрут до станции Яхрома 29 декабря 2020 года.

Читайте также: Ретропоезд пришелся москвичам по душе