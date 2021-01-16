Поклонники поймали Бузову на грамматической ошибке

Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в соцсети очередной пост, однако подписчиков больше заинтересовало не его содержание, а допущенная звездой грамматическая ошибка.

В своем Instagram Бузова выложила фотографию из гримерной со съемок телешоу «Бородина против Бузовой». В подписи к снимку ведущая указала, что отправилась в студию сразу после возвращения из отпуска на Мальдивах, «по приезду сразу в бой».

Многие пользователи в комментариях отметили, что звезда допустила ошибку: слово «приезд» в конструкции, означающей время, употребляется в предложном падеже и имеет окончание «е».

— По приездЕ, с красным дипломом же университет закончила, — написала пользователь besedina._i.

Ранее Ольга Бузова эмоционально отреагировала на обвинения в глупости.

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