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Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 января
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 января

Татьяна Плотникова

Город

В субботу, 16 января, погоду в столичном регионе будет определять циклон с юго-востока европейской территории России. Он принес облачную погоду и снегопад.

Температура воздуха в Москве составит от минус 15 до минус 17 градусов. В Подмосковье ожидается до 18 градусов ниже нуля.

Ветер прогнозируется северный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Возможны порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 743 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 80 процентов.

Морозная погода при пониженном атмосферном давлении может привести к ухудшению самочувствия метеозависимых людей, лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами дыхательной системы. Особую осторожность следует проявить при выходе на морозный воздух, так как возможен резкий спазм сосудов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее синоптики пообещали москвичам рекордные морозы в ночь на 18 января.

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