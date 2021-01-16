МИД Франции оценил выход РФ из Договора по открытому небу

Фото: pixabay.com/ru

Франция сожалеет о намерении России выйти из Договора по открытому небу. Представитель французского МИД выразил надежду, что Москва пересмотрит данное решение. Об этом в пятницу, 16 января, заявили в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что после выхода США из договора, был нарушен баланс интересов стран-участников, достигнутый при заключении, а партнеры столицы России по договору не оказали поддержку российских предложениям об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях.

— Франция сожалеет в связи с заявлением РФ о намерении в ближайшее время инициировать процедуру выхода из Договора по открытому небу, который является столпом архитектуры контроля над обычными вооружениями и способствует миру и безопасности на нашем континенте, — говорится в сообщении.

Также представитель французского МИД заявил, что недавно все государства-участники, включая Россию, по случаю четвертой Конференции по рассмотрению действия договора подтвердили свою приверженность данному документу и полное применение его положений, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Это решение было принято из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования соглашения.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

Читайте также: НАТО оценила выход России из Договора по открытому небу