Жители России рассказали о выборе направлений для разных видов отдыха в стране

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россияне рассказали, в какие города они предпочитают ездить в зависимости от вида отдыха. Об этом в субботу, 16 января, сообщает RT со ссылкой на сервис планирования путешествий OneTwoTrip.

По мнению 43 процентов респондентов, городом с максимальным разнообразием развлечений является Москва. Сочи выбрали 26 процентов опрошенных, а Санкт-Петербург — 16 процентов.

Для культурного отдыха, по итогам опроса, больше всего подходит Санкт-Петербург, куда хотели бы поехать 68 процентов россиян. На втором месте — Москва (8 процентов), на третьем — Сочи (5,5 процента). Кроме того, респонденты часто называли Казань (3 процента) и Калининград (2,6 процента).

Лучший пляжный отдых в России, по мнению жителей страны, в Сочи. Так считают 49 процентов опрошенных. Также 7,6 процента респондентов отправились бы на море в Анапу, 6,6 процента — в Геленджик, а 6,2 процента ответили, что в полной мере насладиться морем можно только за рубежом.

Всего в опросе приняли участие три тысячи россиян.

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