Джиган косвенно подтвердил, что изменял Самойловой

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Рэпер Джиган косвенно признался поклонникам, что изменял своей супруге Оксане Самойловой. Об этом он заявил во время прямого эфира со своим приятелем DJ MEG, который предложил ему поехать на Мальдивские острова в обществе девушек с низкой социальной ответственностью.

Джиган ответил, что теперь отдыхает только вместе с семьей и такие «забавы» для него в прошлом, передает ФАН.

Напомним, что после рождения сына в семье Джигана и Самойловой возник разлад. Исполнитель оказался в реабилитационной клинике и устроил несколько пьяных выходок в прямом эфире в Instagram. После этого в СМИ появились слухи о возможном расставании пары. Позднее Джиган вернулся в свой подмосковный особняк к детям, а затем его супруга объяснила, почему решила остаться с музыкантом.

Тем не менее в Сети девушку затравили за примирение с мужем. Самойлова же резко ответила пользователям, призвав их следить за своей жизнью.

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