Галкин устроил катания с горки в саду вместе с сыном от Пугачевой

Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Телеведущий Максим Галкин постоянно делится с поклонниками кадрами и видео своих семейных будней. Так, на фан-странице сына юмориста и Примадонны Гарри появился новый ролик.

На видео шоумен вместе с сыном катаются в ночное время суток. В саду, который освещен новогодней иллюминацией замка, они несутся на ледянке с крутой горки. Смех и радость сопутствовали времяпрепровождению семейства.

Ранее Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором его дети Гарри и Лиза колядуют в рождественский сочельник. Семилетние ребята с мешочками в руках выразительно рассказывают стихи, которые посвящены Рождеству.

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