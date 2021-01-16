Около 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий
Около 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» в субботу, 16 января.
Так, например, в столичном аэропорту Внуково задержано восемь рейсов, в Домодедове — четыре рейса задержали и один отменили.
Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали пять рейсов.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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