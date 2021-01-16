Около 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Около 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» в субботу, 16 января.

Так, например, в столичном аэропорту Внуково задержано восемь рейсов, в Домодедове — четыре рейса задержали и один отменили.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали пять рейсов.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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