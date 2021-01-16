Медведев оценил мировое влияние выборов президента в США

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Выборы президента в США могут стать триггером существенных изменений в мире. Такое мнение выразил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной на сайте ТАСС.

По его словам, последние выборы в Штатах представляют особый интерес в контексте влияния на ситуацию во всем мире. Он добавил, что такое событие может оказать серьезное влияние на сложившиеся институты международного права и глобальную систему безопасности.

Медведев отметил, что обычно наиболее крупные экономики оказывают «масштабное влияние на политическое и социальное развитие других стран». Кризисы, которые регулярно происходят в них, воздействуют на мировую экономику, а потом — на региональные и страновые экономики, на политические системы государств, зависимых от такого воздействия.

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