Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Очередная статья закона о языке вступила в силу на Украине
Фото: pixabay.com

Очередная статья закона о языке вступила в силу на Украине

Юлия Ямпольская

В мире

На Украине в субботу, 16 января, вступила в силу статья 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Отмечается, что с этого дня вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

Также на украинском языке будет записана вся информация о товарах и услугах на ценниках, инструкциях, этикетках и маркировках.

Напомним, закон был принят Верховной радой в апреле 2019 года. Экс-президент Украины Петр Порошенко подписал документ незадолго до своего поражения во втором туре президентских выборов. Закон вступил в силу 16 июля 2019 года, но отдельные его нормы внедряют постепенно.

Так, например, сначала украинский язык обязали использовать во всех публичных сферах общественной жизни. Кроме того, на нем должны проводиться все культурные мероприятия, сниматься фильмы и телепередачи, передает RT.

С 16 января 2020 года украинизировалась реклама.

Читайте также: Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса на следующий год

законукраинский языкУкраина
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте