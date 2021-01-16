Очередная статья закона о языке вступила в силу на Украине

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На Украине в субботу, 16 января, вступила в силу статья 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Отмечается, что с этого дня вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

Также на украинском языке будет записана вся информация о товарах и услугах на ценниках, инструкциях, этикетках и маркировках.

Напомним, закон был принят Верховной радой в апреле 2019 года. Экс-президент Украины Петр Порошенко подписал документ незадолго до своего поражения во втором туре президентских выборов. Закон вступил в силу 16 июля 2019 года, но отдельные его нормы внедряют постепенно.

Так, например, сначала украинский язык обязали использовать во всех публичных сферах общественной жизни. Кроме того, на нем должны проводиться все культурные мероприятия, сниматься фильмы и телепередачи, передает RT.

С 16 января 2020 года украинизировалась реклама.

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