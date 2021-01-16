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Инвестиционный портал Москвы стал победителем в ИТ-конкурсе «Цифровые вершины»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Инвестиционный портал Москвы стал победителем в ИТ-конкурсе «Цифровые вершины»

Юлия Ямпольская

Город

Инвестиционный портал Москвы занял первое место в конкурсе российских разработчиков «Цифровые вершины» в номинации «Лучшее ИТ-решение для развития экономики». Об этом в субботу, 16 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на данный момент инвестиционный портал является одним из самых популярных ресурсов для бизнеса. Он помогает выстраивать эффективное сотрудничество с инвесторами.

— Если в первый год работы сайт посещали не более 100 человек в сутки, то сегодня на него ежедневно заходят 8,2 тысячи уникальных пользователей. На портале зарегистрировано 40 тысяч личных кабинетов инвесторов, которые открывают полный доступ к функционалу ресурса, — цитирует Владимира Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

В 2020 году функционал портала существенно расширили. После масштабного обновления сайта там появилось 13 новых электронных услуг.

Как отметил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, на данный момент пользователям доступно 30 сервисов, к которым в 2020 году обратились более 95 тысяч раз.

— За полтора месяца с момента выхода мобильного приложения его скачали более тысячи раз. Это говорит о том, что наши ИТ-проекты востребованы, учитывают запросы предпринимателей, соответствуют быстро меняющимся внешним условиям и упрощают реализацию инвестпроектов в Москве, — уточнил Лысенко.

За победу в номинации «Лучшее ИТ-решение для развития экономики» боролись пять онлайн-платформ по автоматизации процессов и обмену информацией. Специалисты отметили инвестиционный портал как ресурс, который позволяет выстраивать экономические процессы и стимулировать экономический рост.

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