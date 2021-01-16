Медведев назвал блокировку Трампа в соцсетях проявлением цифрового тоталитаризма

/ Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Президента России

Блокировка аккаунтов в социальных сетях действующего президента США Дональда Трампа и его сторонников — проявление оголтелой цензуры и цифрового тоталитаризма. Такое мнение выразил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, соцсети развязали информационную войну без правил против американского лидера. Кроме того, Медведев выразил уверенность в том, что в случае полного ухода Трампа из политики раскол в умах граждан США все равно останется.

Устаревшая американская система выборов привела к обострению самого важного вопроса, который касается беспрецедентной роли в публичной политике соцсетей и новых медиа, а также частных IT-компаний, заключил замглавы Совета безопасности РФ.

Он также напомнил в своей статье, опубликованной на сайте ТАСС, что во время подсчета голосов после выборов в США публикации Трампа в Twitter сначала маркировали как неблагонадежный контент, потом скрыли для чтения, а после событий в Капитолии заблокировали аккаунты президента США во всех соцсетях, где количество его подписчиков составляло около 200 миллионов человек.

Ранее Дмитрий Медведев оценил мировое влияние выборов президента в США.

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