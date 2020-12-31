Медведев рассказал, чему 2020 год научил россиян

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Уходящий 2020 год позволил осознать, что к привычным пожеланиям здоровья и счастья нужно относиться осмысленно, без «дежурного» настроя. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в собственном новогоднем обращении.

— В новогоднюю ночь мы всегда желаем друг другу, нашим родственникам, нашим близким простые вещи, чтобы все плохое и трудное осталось в уходящем году, чтобы все были счастливы и здоровы. Обычно эти слова произносились по привычке, в них не вкладывали какого-то особого, глубокого смысла. Сейчас эти фразы уже не будут дежурными, в них новый опыт и искренность, которые, я убежден, сделают нас сильнее и счастливее в наступающем году, — сказал замглавы Совбеза в видео, размещенном на его странице во «ВКонтакте».

Он выразил уверенность, что в уходящем году новое дыхание обрели такие понятия, как сочувствие, забота и поддержка. Они вернулись к своему первоначальному, очень важному смыслу, считает Медведев. Он также назвал Новый год особым праздником и пожелал россиянам крепкого здоровья и благополучия.

Говоря о 2020-м, зампредседателя СБ отметил, что этот год принес серьезные испытания, в том числе пандемию коронавируса, которая поначалу пугала неизвестностью и заставила задуматься, способно ли человечество превозмочь глобальный вызов. Однако, добавляет Медведев, люди все же сумели справиться с невзгодами и не допустили, чтобы все негативные последствия распространения инфекции стали разрушительными.

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