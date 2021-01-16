Астрологи назвали пять знаков зодиака мужчин, которым можно доверить ремонт

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Астрологи составили топ-5 знаков зодиака среди мужчин, которые обладают качествами характера и умелыми руками для того, чтобы самим отремонтировать жилье.

Первое место по праву занимают Овны. Они очень ответственные и обладают деловыми качествами, а также быстро учатся новому. Представителям этого знака зодиака можно смело доверить даже строительство дома, причем их не придется подстегивать или торопить. Их коммуникабельность позволит сделать ремонт красивым и качественным, не переплачивая за материалы.

Мужчины-Тельцы не терпят давления извне, поэтому возьмутся за ремонт только тогда, когда будут видеть в нем необходимость. Они не терпят транжирства, но и не готовы жертвовать качеством. Поэтому нужную им сантехнику или обои будут выбирать долго. Ремонт может принять затяжной характер исключительно из-за того, что они сами будут получать от него удовольствие, стараясь сделать работу на совесть.

Близнецов не нужно долго упрашивать затеять ремонт. Однако их горячий энтузиазм быстро сходит на нет, особенно если их ожидания не оправдываются. Сподвигнуть вернуться к работе может только восхищение их трудом со стороны. Также они с удовольствием работают под чьим-то контролем.

Девы выполнят всю строительную работу без сучка и без задоринки. Мужчины этого знака зодиака педантично относятся к выбору материалов и обязательно сэкономят даже в самых не располагающих для этого случаях. Единственное, работы могут затянуться из-за того, что Девы не любят торопиться.

Из Рыб могут получиться идеальные прорабы. Тем более если они ремонтируют собственное жилье. Они долго решаются на работу, зато потом не останавливаются, пока не доведут ее до конца. Отличным стимулятором для представителей этого знака зодиака может стать похвала, пишет «Лиза».

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