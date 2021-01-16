ЦИК: Садыр Жапаров одержал победу на выборах президента Киргизии

Фото: Пресс-служба ЖК КР

Садыр Жапаров с отрывом в 79,23 процента голосов одержал победу на президентских выборах в Киргизии. Такие данные приводит в субботу, 16 января, Центризбирком республики.

Уточняется, что за Жапарова отдали свой голос свыше 1,1 миллиона человек. Второе место занял Адахан Мадумаров с 96 тысячами голосов (6,8 процента).

Напомним, в воскресенье, 10 января, прошли выборы президента Киргизии и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила менее 40 процентов, передает РИА Новости.

По результатам референдума, за усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона жителей, за парламентскую форму правления — 152 тысячи человек, еще 62 тысячи граждан проголосовали против всех форм правления.

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