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США признали Жапарова избранным президентом Киргизии
Фото: Пресс-служба ЖК КР

США признали Жапарова избранным президентом Киргизии

Кирилл Николаев

В мире

США признают лидирующего на выборах в Киргизии Садыра Жапарова избранным президентом. Об этом говорится в заявлении американского посольства в Киргизии, опубликованном в понедельник, 11 января.

Власти США ожидают возможность работать с новоизбранным президентом Жапаровым над углублением сотрудничества и партнерства между странами, сообщает РИА Новости.

Напомним, после обработки 98 процентов бюллетеней Жапаров набрал свыше 79 процентов голосов избирателей на президентских выборах в Киргизии. Оставшиеся неподсчитанными голоса уже не смогут изменить окончательные итоги волеизъявления.

Всего на пост президента претендовали 17 кандидатов. Второе место занял Адахан Мадумаров, он набрал более 6,5 процента голосов, третьим стал Бабыржан Тольбаев с менее чем тремя процентами.

Одновременно с выборами проходил референдум о форме правления. Более 80 процентов избирателей проголосовали за президентскую форму правления, что расширяет полномочия Жапарова.

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