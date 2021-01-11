Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Садыр Жапаров победил на выборах президента Киргизии
Садыр Жапаров уверенно побеждает / Фото: youtube.com

Садыр Жапаров победил на выборах президента Киргизии

Юлия Курганова

Политика

Садыр Жапаров, который исполнял обязанности главы страны, победил на президентских выборах в Киргизии. После обработки 98 процентов бюллетеней он набрал свыше 79 процентов голосов избирателей.

Оставшиеся неподсчитанными голоса уже не смогут изменить окончательные итоги выборов.

Всего на пост президента Киргизии претендовали 17 кандидатов. Второе место занял Адахан Мадумаров, он набрал более 6,5 процента голосов, третьим стал Бабыржан Тольбаев с менее чем 3 процентами.

Одновременно с выборами президента страны проходил и референдум о форме правления. Более 80 процентов избирателей проголосовали за президентскую форму правления, что расширяет полномочия Жапарова, передает РЕН ТВ.

Читайте также: Садыр Жапаров лидирует на выборах президента в Киргизии

выборыпрезидентКиргизия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Все мнения
О проекте