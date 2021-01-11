Садыр Жапаров победил на выборах президента Киргизии

Садыр Жапаров уверенно побеждает / Фото: youtube.com

Садыр Жапаров, который исполнял обязанности главы страны, победил на президентских выборах в Киргизии. После обработки 98 процентов бюллетеней он набрал свыше 79 процентов голосов избирателей.

Оставшиеся неподсчитанными голоса уже не смогут изменить окончательные итоги выборов.

Всего на пост президента Киргизии претендовали 17 кандидатов. Второе место занял Адахан Мадумаров, он набрал более 6,5 процента голосов, третьим стал Бабыржан Тольбаев с менее чем 3 процентами.

Одновременно с выборами президента страны проходил и референдум о форме правления. Более 80 процентов избирателей проголосовали за президентскую форму правления, что расширяет полномочия Жапарова, передает РЕН ТВ.

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