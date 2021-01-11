Путин поздравил Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах в Киргизии. Об этом говорится в телеграмме российского лидера, размещенной на сайте Кремля.

— Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост Президента, — указано в документе.

Путин выразил надежду, что нахождение Жапарова на посту главы государства позволит и дальше улучшать дружественные отношения Москвы и Бишкека, поскольку это отвечает интересам народов обеих стран. Кроме того, развитие союзничества способствует упрочению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе.

Президент РФ также пожелал коллеге успехов, здоровья и благополучия.

Напомним, после обработки 98 процентов бюллетеней Жапаров набрал свыше 79 процентов голосов избирателей на президентских выборах в Киргизии. Оставшиеся неподсчитанными голоса уже не смогут изменить окончательные итоги волеизъявления.

Всего на пост президента претендовали 17 кандидатов. Второе место занял Адахан Мадумаров, он набрал более 6,5 процента голосов, третьим стал Бабыржан Тольбаев с менее чем тремя процентами.

Одновременно с выборами проходил референдум о форме правления. Более 80 процентов избирателей проголосовали за президентскую форму правления, что расширяет полномочия Жапарова.

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