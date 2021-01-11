Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин поздравил Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии
Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Путин поздравил Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах в Киргизии. Об этом говорится в телеграмме российского лидера, размещенной на сайте Кремля.

— Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост Президента, — указано в документе.

Путин выразил надежду, что нахождение Жапарова на посту главы государства позволит и дальше улучшать дружественные отношения Москвы и Бишкека, поскольку это отвечает интересам народов обеих стран. Кроме того, развитие союзничества способствует упрочению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе.

Президент РФ также пожелал коллеге успехов, здоровья и благополучия.

Напомним, после обработки 98 процентов бюллетеней Жапаров набрал свыше 79 процентов голосов избирателей на президентских выборах в Киргизии. Оставшиеся неподсчитанными голоса уже не смогут изменить окончательные итоги волеизъявления.

Всего на пост президента претендовали 17 кандидатов. Второе место занял Адахан Мадумаров, он набрал более 6,5 процента голосов, третьим стал Бабыржан Тольбаев с менее чем тремя процентами.

Одновременно с выборами проходил референдум о форме правления. Более 80 процентов избирателей проголосовали за президентскую форму правления, что расширяет полномочия Жапарова.

Читайте также: Миссия ШОС признала выборы в парламент Казахстана демократичными

поздравление президентаВладимир ПутинКиргизия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Все мнения
О проекте