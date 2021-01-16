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Температуру в столичной системе отопления подняли до максимума из-за морозов
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Температуру в столичной системе отопления подняли до максимума из-за морозов

Юлия Ямпольская

Город

Городские службы в Москве увеличили до максимального значения температуру в системе отопления из-за морозов. Об этом в субботу, 16 января, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на данный момент температура составляет 130 градусов.

Кроме того, Бирюков уточнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.

— Мы заранее получаем прогноз синоптиков, на основании которого принимается решение о повышении или понижении температуры в системе отопления, — цитирует Петра Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Регулирование отпуска тепла происходит в соответствии с главными параметрами, такими как понижение или повышение температуры теплоносителя, а также увеличения или сокращения его объема.

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