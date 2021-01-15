Городские службы Москвы начали демонтаж новогодних уличных украшений

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы начали демонтаж новогодних уличных конструкций. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, некоторые световые элементы останутся в городе до весны.

— После окончания праздников мы приступили к проведению демонтажа новогодних конструкций, в первую очередь с улиц уберут около тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы, — уточнил Петр Бирюков.

Кроме того, он отметил, что к Новому году и Рождеству порядка четырех тысяч декоративных конструкций украшали Москву. После демонтажа они будут отправлены на специальные склады для хранения до декабря.

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