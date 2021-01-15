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Свыше 240 тысяч кубометров снега утилизировали на столичных снегосплавных пунктах
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Свыше 240 тысяч кубометров снега утилизировали на столичных снегосплавных пунктах

Юлия Ямпольская

Город

Более 240 тысяч кубометров снега было утилизировано на столичных снегосплавных пунктах с начала усиленного снегопада. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на данный момент в столице специалисты продолжают уборку улиц, дорог, тротуаров и дворов. В мероприятии по ликвидации задействованы более 60 тысяч человек и свыше 10 тысяч единиц специальной техники.

— Все 56 стационарных пунктов и мобильные снегосплавные пункты сейчас работают в усиленном режиме, вывоз снега на них осуществляется круглосуточно, — уточнил Бирюков.

Кроме того, он добавил, что принцип работы снегоплавных пунктов заключается в использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Так, талые воды и другие стоки отводятся на очистные сооружения. Там их ожидает полный цикл очистки.

Читайте также: Коммунальные службы столицы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

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