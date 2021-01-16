Городской транспорт Москвы работает без сбоев в условиях непогоды

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Городской транспорт столицы работает без сбоев в условиях снегопада. Об этом в субботу, 16 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, уборка улиц проходит на улицах города эффективно. Он отметил, что на протяжении трех дней в столице идут снегопады, за прошедшие двое суток выпало около 14 сантиметров снега.

Кроме того, заместитель мэра добавил, что специалисты в первую очередь решают вопросы, которые касаются очистки тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, метро и станциям Московской кольцевой дороги.

Каждый день на улично-дорожной сети работает около 10 тысяч единиц техники, примерно 60 тысяч человек, которые заняты ручной уборкой, зачисткой, заключил Петр Бирюков.

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