WhatsApp продлил срок принятия нового соглашения пользователей после скандала

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Мессенджер WhatsApp продлил срок, в течение которого два миллиарда пользователей должны приняли условия нового соглашения. Об этом в субботу, 16 января, сообщает BBC.

Ранее стало известно, что пользователи до 8 февраля должны были принять новое соглашение или прекратить использование WhatsApp. Требования распространялись в Великобритании и Европе.

На данный момент этот срок продлили до 15 мая.

Напомним, появление нового соглашения сопровождалось скандалом, потому что из его текста следовало о том, что личные данные пользователей будут доступны всему семейству приложений Facebook, чьей частью является WhatsApp.

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