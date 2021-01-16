«Какое счастье, что родители услышали меня»: Навка показала подписчикам архивные фото

Фото: instagram.com/tatiana_navka

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram-аккаунте архивные фотографии из своего спортивного прошлого. Пост она посвятила Дню фигурного катания. Супруга Дмитрия Пескова поздравила всех, кто имеет отношение к этому виду спорта.

На первом черно-белом снимке Навка еще ребенком позирует на коньках в новогоднем костюме. Второе фото сделано в 2006 году во время выступления спортсменки с Романом Костомаровым на Олимпиаде в Турине.

— Какое же счастье, что мои родители услышали меня в мои пять лет и поставили на коньки, — отметила чемпионка.

Она призвала подписчиков прислушиваться к желаниям детей, чтобы не пропустить выбор, который может стать определяющим в их жизни.

«Танечка! Вы богиня фигурного катания! Когда вы катаетесь, невозможно оторвать глаз!»; «Поздравляю вас, Татьяна. Главная фигуристка страны!»; «Королева льда», — осыпали комплиментами звезду поклонники.

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