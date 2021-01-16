Роспотребнадзор Москвы усилил контроль за температурным режимом на социальных объектах

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за режимом температуры на социальных объектах города, в частности, в детских образовательных организациях. Об этом в субботу, 16 января, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что это связано с наступлением в городе холодов и увеличением респираторных заболеваний.

В период с сентября по декабрь 2020 года сотрудники Роспотребнадзора проверили свыше 250 детских и подростковых организаций, а также провели более 350 исследований параметров микроклимата. Отмечается, что все результаты соответствуют требованиям действующего законодательства, нарушений не обнаружено.

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