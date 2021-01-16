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Норвегия оценила решение России выйти из Договора по открытому небу
Фото: flickr.com / Julian-G. Albert

Норвегия оценила решение России выйти из Договора по открытому небу

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Норвегия разочаровалась решением РФ выйти из Договора по открытому небу (ДОН) и планирует обсудить возможность сохранить договор с другими участниками. Об этом в субботу, 16 января, сообщила глава МИД Норвегии Ине Сёрейде.

По ее словам, договор способствует укреплению доверия между странами, которые состоят в нем.

— Норвегия разочарована заявлением России о намерении выйти из Договора по открытому небу, — цитирует Сёрейде РИА Новости.

Она добавила, что договор играет важную роль в общей безопасности. Так, Норвегия обеспокоена «продолжающимся разрушением режимов контроля над вооружениями».

Ранее МИД Франции оценил выход РФ из Договора по открытому небу. Представитель французского МИД выразил надежду на то, что Москва пересмотрит данное решение.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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