Подмосковный лыжник-экстремал погиб под лавиной в Приэльбрусье

Фото: Пресс-служба МЧС РФ

Под снежной лавиной в Приэльбрусье погиб лыжник из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике.

Житель Подмосковья катался в запрещенной зоне на склоне горы Чегет высотой 2300 метров в Эльбрусском районе. Сойдя с маркированной зоны, лыжник-экстремал спровоцировал лавину, рассказали в пресс-службе.

Сообщение о лыжнике 1970 года рождения, попавшего под лавину, поступило в МЧС в субботу, 16 января, в 13:00 по московскому времени.

На место прибыли спасатели от канатно-кресельной дороги горнолыжного комплекса «Чегет». Они обнаружили мужчину без признаков жизни и передали тело следственным органам.

Ранее в ведомстве предупреждали, что в период с 14 по 18 января подъем в горы Кабардино-Балкарии выше 2000 метров может спровоцировать сход лавины, сообщает ТАСС.

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