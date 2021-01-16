Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Индией, Вьетнамом и Катаром

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 27 января Россия возобновит международное авиасообщение с такими странами, как Финляндия, Вьетнам, Индия и Катар.

Постановление о возобновлении авиасообщения вынесла вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Рейсы из Москвы во вьетнамский город Ханой и индийский город Дели будут разрешены два раза в неделю. В Хельсинки можно будет попасть также дважды в неделю из Москвы и Санкт-Петербурга. В Катар будут открыты рейсы из столицы три раза в неделю.

Также будет увеличено число регулярных рейсов в Каир. В Египет из Москвы можно будет улететь пять раз в неделю.

Решение было принято на основании озвученных ранее критериев. В течение 14 дней на 100 тысяч населения должно быть 40 новых случаев коронавирусной инфекции и не более одного процента за 14 дней суточного прироста новых случаев заболевания. Коэффициент распространения COVID-19 за неделю не должен превышать единицу, уточняет ТАСС.

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