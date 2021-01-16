«Часами могу сидеть у окна»: Сябитова рассказала о том, как проводит зимние дни

Фото: instagram.com/syabitova_roza

Телеведущая и сваха Роза Сябитова рассказала подписчикам, как она проводит свободное время зимой.

— Я часами могу сидеть у окна и смотреть, как идет снег, впадая в состояние покоя и расслабленности. Предлагаю вместе насладиться этим сказочным явлением природы, так как время убирать снег у нас еще будет, — написала Сябитова в своем Instagram-аккаунте.

Также телеведущая отметила, что падающий снег приносит ей много радости и удовольствия.

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