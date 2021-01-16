Водитель погиб под колесами своего же автомобиля в Москве
В московском районе Якиманка неуправляемый автомобиль марки BMW наехал на своего водителя, который погиб на месте.
Трагедия произошла у дома 14, строение 2 по улице Житной на территории парковки. На месте происшествия работают оперативные службы, которым предстоит выяснить все подробности инцидента, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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