Водитель погиб под колесами своего же автомобиля в Москве

Фото: mos.ru / Максим Денисов

В московском районе Якиманка неуправляемый автомобиль марки BMW наехал на своего водителя, который погиб на месте.

Трагедия произошла у дома 14, строение 2 по улице Житной на территории парковки. На месте происшествия работают оперативные службы, которым предстоит выяснить все подробности инцидента, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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