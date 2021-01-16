Электричка сбила мужчину на железнодорожной станции на севере Москвы

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Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Дегунино Карта всех событий

Электричка сбила мужчину на севере столицы, пострадавший выжил. Об этом в субботу, 16 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления полиции на транспорте по ЦФО.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Дегунино. Поезд следовал по маршруту Кубинка — Лобня. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что малолетний мальчик погиб при катании на тюбинге с горки в пятницу, 15 января, на северо-западе столицы.

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