Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ЛНР и ДНР передадут Киеву группу удерживаемых лиц в одностороннем порядке
Фото: https://pixabay.com/

ЛНР и ДНР передадут Киеву группу удерживаемых лиц в одностороннем порядке

Анастасия Волоснова

В мире

Руководство ЛНР и ДНР приняло решение об односторонней передаче Киеву группы удерживаемых лиц. Об этом сообщается в совместном заявлении полпредов ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего.

Уточняется, что ЛНР и ДНР планируют передать на украинскую сторону женщин, лиц старшего возраста и людей, страдающих тяжелыми заболеваниями. В сообщении добавили, что подобная группа людей не принимала участия в военных действиях и не наносила вред жителям Донбасса.

— Руководством Донецкой народной республики совместно с руководством Луганской народной республики было принято решение в одностороннем порядке передать на украинскую сторону при посредничестве Виктора Медведчука некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины, — цитирует сообщение РИА Новости.

В сообщении отметили, что решение было принято «как жест гуманизма и милосердия в преддверии Крещения Господнего».

Точная дата передачи и количество человек не уточняется.

Читайте также: Очередная статья закона о языке вступила в силу на Украине

ДНР и ЛНРвоенные конфликтыУкраина
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте