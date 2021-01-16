ЛНР и ДНР передадут Киеву группу удерживаемых лиц в одностороннем порядке

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Руководство ЛНР и ДНР приняло решение об односторонней передаче Киеву группы удерживаемых лиц. Об этом сообщается в совместном заявлении полпредов ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего.

Уточняется, что ЛНР и ДНР планируют передать на украинскую сторону женщин, лиц старшего возраста и людей, страдающих тяжелыми заболеваниями. В сообщении добавили, что подобная группа людей не принимала участия в военных действиях и не наносила вред жителям Донбасса.

— Руководством Донецкой народной республики совместно с руководством Луганской народной республики было принято решение в одностороннем порядке передать на украинскую сторону при посредничестве Виктора Медведчука некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины, — цитирует сообщение РИА Новости.

В сообщении отметили, что решение было принято «как жест гуманизма и милосердия в преддверии Крещения Господнего».

Точная дата передачи и количество человек не уточняется.

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