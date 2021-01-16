Оппозиционная партия Турции построит школу в Шуше

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В городе Шуша Нагорного Карабаха, который перешел под контроль Азербайджана, оппозиционная Партия националистического движения Турции планирует построить школу. Об этом рассказал лидер партии Девлет Бахчели в своем Twitter-аккаунте.

Школа будет построена, если проект одобрят президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев, уточнил Бахчели.

Строительство планируется поручить Фонду образования и культуры «Улькю Оджаклары» (Ülkü Ocakları). Школа будет начальной, в ней организуют девять классных комнат, уточнил Бахчели.

По словам лидера партии, победа Азербайджана в Нагорном Карабахе стала одним из самых главных и эпических достижений тюркского народа за последние несколько лет. Он отметил, что освобождение Шуши 8 ноября 2020 года стало поворотным моментом в конфликте и разрушило иллюзии Армении.

— Развитие Шуши — одного из средоточий художественной и интеллектуальной жизни Азербайджана, а также будущее проживающих здесь тюркских детей — наш общий моральный долг. Поддержка сферы образования в этом древнем тюркском городе — обязательство, которым нельзя пренебрегать, — написал лидер партии.

По его словам, партия готова построить школу в кратчайшие сроки. Заложить ее фундамент Бахчели предложил 30 января 2021 года, в день принятия гимна Азербайджана, а назвать школу в честь композитора музыки для гимна Узеира Гаджибекова.

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