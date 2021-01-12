Прогресс или статус-кво: о чем реально договорились Алиев и Пашинян

Фото: mil.ru / Минобороны России

По итогам встречи в Москве лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление. Согласно ему, три страны сформируют рабочую группу с целью восстановления и развития Нагорного Карабаха. Является ли встреча азербайджанского президента Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна при посредничестве Владимира Путина прогрессом в решении карабахского конфликта, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.

Эксперт по карабахскому конфликту, автор Telegram-канала «Девичья башня» Садат Гулиев полагает, что армянской стороне не удалось добиться своего на встрече в Москве.

— Пашинян не добился того, чего хотел. А именно рассмотрения восьмого пункта соглашения от 9 ноября 2020 года, касающегося обмена военнопленными «всех на всех». Сейчас в азербайджанском плену находятся 62 армянских военнослужащих. Азербайджанская сторона их не собирается выдавать, объявила их преступниками по причине того, что эти люди решили продолжить военные действия после заключения соглашения от 9 ноября, — отметил Гулиев.

Азербайджан же своего на данной встрече добился, уверен эксперт.

— Алиев понимает, что реализовать все пункты соглашения сразу невозможно, поэтому подписано соглашение по реализации девятого пункта меморандума от 10 ноября. По сути, вчера было подписано соглашение, которое раскрывает суть девятого пункта. Я думаю, такие встречи будут и дальше проводиться для решения остро стоящих вопросов. Не все сразу, — добавил Гулиев.

Девятый пункт совместного заявления Путина, Алиева и Пашиняна, о котором говорит эксперт, предусматривает разблокировку торгово-экономических связей в Нагорном Карабахе. Армения обязалась гарантировать свободное перемещение между западными районами Азербайджана и азербайджанским эксклавом Нахичеванью, контроль за безопасностью которого обеспечит ФСБ РФ.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян считает, что трехсторонняя встреча была нацелена на прояснение условий капитуляции Армении.

— Трехсторонняя встреча по Карабаху должна была дополнить, прояснить и где-то продвинуть соглашение о капитуляции, по итогам которого Азербайджан оккупировал значительную часть Нагорно-Карабахской республики. При этом уточнения касались отнюдь не условий оккупации. Что захвачено, то захвачено, и было бы глупо, если бы Ильхам Алиев со своего плеча турецкого вали пошел бы на какую-то благотворительность для армян, например, согласился бы на автономию для НКР в составе Азербайджана. Нет, главными пунктами были условия соседского проживания армян и азербайджанцев после войны, — говорит политолог.

Из того, о чем удалось договориться, важным является пункт о строительстве железной дороги из Армении через Азербайджан в Россию, считает Мирзаян. Он не исключает в будущем соединения этого проекта с дорогой из Нахичевани в основную часть Азербайджана.

Мирзаян также отметил, что по целому ряду вопросов Пашинян и Алиев договориться не смогли. Среди них важным остается обмен военнопленными.

— Алиев отказался соблюдать свою часть сделки и возвращать военнопленных и заложников из числа армян. Он хочет устроить в стране над ними образцово-показательное судилище, обвинив в терроризме. Если бы на переговорах с ним присутствовал армянский премьер, он заморозил бы всю дальнейшую реализацию соглашения до решения этого вопроса, — добавил эксперт.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин считает встречу в Москве определенным прогрессом.

— В любом случае это определенный шаг и прогресс с учетом того, что фактически никаких контактов на двустороннем уровне у Армении и Азербайджана нет. По сути отсутствует полноценная работа по реализации перемирия, части его пунктов, полноценная нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном. У Армении и Азербайджана до сих пор нет полноценной нормативно-правовой базы, которая регламентирует взаимоотношения, пересечение границы и защиту инвестиций, потому что конфликт продолжался 30 лет и только недавно закончился, — сказал политолог.

Важным достижением Алиева и Пашиняна при посредничестве Путина эксперт считает создание совместных рабочих групп по экономическому восстановлению Карабаха. Притчин согласен с Гулиевым в том, что о полноценной нормализации отношений Баку и Еревана говорить еще преждевременно и на это потребуется немало времени. Ведущую роль в этом должна сыграть Москва.

— Без посредничества, увы, пока не удается создать полноценные контакты между Азербайджаном и Арменией. То, что Путин пригласил руководителей стран, — это продолжение конструктивного подхода для выстраивания работы в регионе и перехода от острой постконфликтной фазы к фазе прагматичного сотрудничества. Конечно, это не произойдет ни завтра, ни послезавтра. Но вопросы, обозначенные в заявлении, предполагают взаимодействие по экономике и открытие границ. Все эти моменты требуют подкрепления политическим решением, бюрократическими процедурами и международно-правовыми нормами, — подчеркнул Притчин.

В ноябре 2020 года лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление о перемирии в Карабахе. Согласно ему, все боевые действия должны быть остановлены, армянские ВС покидают зону конфликта, туда вводятся российские миротворцы, Азербайджану возвращаются оставшиеся оккупированные Арменией районы, все беженцы возвращаются в Нагорный Карабах, разблокируются границы в регионе.

Читайте также: «Эйфория пройдет»: чего ждать от переговоров Пашиняна и Алиева в Москве