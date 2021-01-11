«Эйфория пройдет»: чего ждать от переговоров Пашиняна и Алиева в Москве

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В Москве проходят переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В них также принимает участие президент России Владимир Путин. Стороны обсуждают урегулирование карабахского конфликта. О чем удастся договориться лидерам трех государств, «Вечерней Москве» рассказали политологи.

Как считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, скорее всего, речь на встрече идет о том, как наладить мирную жизнь после прекращения боевых действий в ноябре 2020 года. По его словам, сейчас необходимо выработать четкий план и механизм для того, чтобы и Армения, и Нагорный Карабах, и Азербайджан не мешали друг другу жить в условиях незалеченных ран, в том числе исторических.

— Да, стрелять перестали, но как жить после этого — непонятно. Возможно, в головах политиков и понятно, но, во-первых, в каждой голове картинки свои, и их надо согласовать. А во-вторых, в головах народов это не так понятно. Главный вопрос заключается в том, как создать не временную систему совместного существования, а постоянную. Первая задача была — прекратить войну, и с ней справились. Дальше создали некое временное устройство, хотя в Армении от него и не в восторге. Главная задача этой встречи — возможно, за один раз это не получится — создать такую модель, которая могла бы работать не до тех пор, пока за этим следят три человека, но и тогда, когда они заняты другими делами. Сегодня же ситуация стабильна, потому что два президента и один премьер держат ее под контролем, — отметил эксперт.

Специалист предполагает, что если сейчас итогами осенней войны в Карабахе недовольны только в Армении, потерявшей из-под своего влияния и контроля некоторые территории, то рано или поздно эйфория от возвращения своих земель пройдет и в Азербайджане. Журавлев не исключает, что и там появятся желающие пересмотреть итоги конфликта.

Политолог и публицист Армен Гаспарян уверен, что переговоры в Москве не будут легкими. Но сам факт диалога между лидерами Армении и Азербайджана — уже позитивная тенденция. Он тоже считает, что одной встречи будет недостаточно. К тому же до сих пор не урегулирован статус Нагорного Карабаха.

— Согласно решению Совбеза ООН, это воспринимается как территория Азербайджана. Другое дело, что в самой Армении с этим не согласны, и это будет предметом долгих переговоров. Вообще мирные переговоры быстрыми не бывают. Я не думаю, что сразу будет могучий прорыв. Мне кажется, что эта встреча будет одной из первых на этом большом и извилистом пути. Но если здесь и произойдет какой-то прорыв, то это, безусловно, за счет роли личности в истории — Владимира Путина, потому что никакой другой предпосылки я не вижу для решения того же вопроса о статусе территории, — объяснил специалист.

Прорывных договоренностей не ожидает и эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

— Скорее, речь зайдет о реализации тех соглашений по Нагорному Карабаху, которые уже были достигнуты. Несмотря на то, что они выполняются, они носят все еще рамочный характер, много есть неизвестных моментов. Скорее, на этой встрече постараются расставить все точки, чтобы не было серых пятен. Будет обозначен вектор дальнейших переговоров, — сказал представитель РСМД.

Трехсторонние переговоры с участием президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна начались в понедельник днем, 11 января, в Москве. Политики встретились в Кремле. Инициатором встречи выступил российский лидер.

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