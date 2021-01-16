Иммунолог назвала отличия между обычной пневмонией и COVID-19

Фото: Софья Сандурская, АГН «Москва»

Врач-иммунолог Зоя Скорпилева назвала отличия между обычной пневмонией и COVID-19, в беседе с Nation News.

— При коронавирусе это даже не совсем пневмония. Это скорее пневмониты, там нет конкретных очагов воспаления, как при бактериальных пневмониях, там другой механизм течения заболевания в принципе. Там в большей степени участвует сосудистый компонент и поражаются более обширные участки. В этом пневмоните так называемом играет большую роль не легочная ткань, а сосуды, — отметила Скорпилева.

Эксперт уточнила, что на данный момент ученые решают, какой термин будет использоваться применительно к этим процессам – пневмония или пневмониты.

В Подмосковье поступила вакцина от коронавируса «Спутник V», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— К нам продолжает поступать вакцина «Спутник V». На данный момент регион получил уже более пятидесяти семи тысяч доз, — уточнила глава Министерства здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Ранее издание «Взгляд» сообщило, что в Белоруссии начали прививать медицинских работников российской вакциной «Спутник V».

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