Мишустин утвердил на должность двух новых заместителей главы Минвостокразвития

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил двух новых заместителей главы Минвостокразвития. Данное постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

На должность заместителей министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики были назначены Анатолий Бобраков и Марат Шамьюнов.

Ранее Мишустин утвердил руководителей департаментов здравоохранения и социального развития правительства России. Директором департамента здравоохранения стал Игорь Каграманян, а главой департамента социального развития Сергей Вельмяйкин.

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