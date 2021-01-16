Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мишустин утвердил на должность двух новых заместителей главы Минвостокразвития
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Мишустин утвердил на должность двух новых заместителей главы Минвостокразвития

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил двух новых заместителей главы Минвостокразвития. Данное постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

На должность заместителей министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики были назначены Анатолий Бобраков и Марат Шамьюнов.

Ранее Мишустин утвердил руководителей департаментов здравоохранения и социального развития правительства России. Директором департамента здравоохранения стал Игорь Каграманян, а главой департамента социального развития Сергей Вельмяйкин.

Читайте также: Социальные выплаты в России могут вырасти на 4,9 процента с 1 февраля

властьразвитие Дальнего ВостокаМихаил Мишустин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте