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Социальные выплаты в России могут вырасти на 4,9 процента с 1 февраля
Фото: pixabay.com

Социальные выплаты в России могут вырасти на 4,9 процента с 1 февраля

Кирилл Николаев

Общество

С 1 февраля социальные выплаты, пособия и компенсации в России могут вырасти на 4,9 процента. Это следует из подготовленного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации проекта постановления правительства.

Предполагается, что коэффициент индексации с февраля 2021 года составит 1,049. Он определен исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен.

Правом на федеральные льготы обладают инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда.

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