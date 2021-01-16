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Доследственную проверку проведут по факту гибели лыжника в Приэльбрусье
Фото: Виктор Клюшкин

Доследственную проверку проведут по факту гибели лыжника в Приэльбрусье

Анастасия Волоснова

Происшествия

Следственный комитет начал проверку по факту гибели подмосковного лыжника под лавиной в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

В субботу, 16 января, сотрудники МЧС получили сообщение о лыжнике-экстремале, попавшем под лавину на склоне горы Чегет высотой 2300 метров. Мужчина 1970 года рождения перешел в запрещенную зону, сошел с маркированной трассы. Его действия вызвали лавину, во время которой лыжник погиб.

Прибывшие на место спасатели констатировали факт смерти мужчины. Погибшего передали следственным органам, которые планируют провести судебно-медицинское исследование тела мужчины.

В ведомстве добавили, что специалисты начали проводить доследственную проверку по факту гибели мужчины. Подробности случившегося уточняются.

Ранее лыжников Кабардино-Балкарии предупреждали об опасности из-за схода лавин. С 14 по 18 января не рекомендовалось подниматься в горы выше 2000 метров. Из-за повышенных рисков горнолыжные трассы на Эльбрусе не работают третий день, сообщает RT.

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