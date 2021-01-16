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Возбуждено уголовное дело после обнаружения тела подростка на северо-востоке Москвы
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Возбуждено уголовное дело после обнаружения тела подростка на северо-востоке Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ Карта всех событий

В квартире жилого дома на северо-востоке Москвы обнаружили тело подростка 2004 года рождения. Об этом в субботу, 16 января, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по столице.

— По предварительным данным, смерть подростка наступила вследствие асфиксии от закрытия дыхательных путей рвотными массами, — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе осмотра квартиры сотрудники правоохранительных органов обнаружили баллон закиси азота, которая известна как «веселящий газ».

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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