Тело мужчины обнаружили в закрытой квартире на юго-востоке Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Энергетическая улица, 8к1 Карта всех событий

Тело мужчины 1988 года рождения обнаружили в квартире на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 15 января, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что представители аварийной службы в присутствии полиции вскрыли двери в квартире дома № 8 на Энергетической улице после поступления информации о нахождении там трупа.

Специалисты предположили, что смерть мужчины наступила давно.

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