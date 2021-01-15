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Тело мужчины обнаружили в закрытой квартире на юго-востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Тело мужчины обнаружили в закрытой квартире на юго-востоке Москвы

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Энергетическая улица, 8к1 Карта всех событий

Тело мужчины 1988 года рождения обнаружили в квартире на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 15 января, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что представители аварийной службы в присутствии полиции вскрыли двери в квартире дома № 8 на Энергетической улице после поступления информации о нахождении там трупа.

Специалисты предположили, что смерть мужчины наступила давно.

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