Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Почти 20 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Почти 20 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу

Никита Абрамов

Город

Начавшийся рано утром в субботу снегопад к вечеру добавил к снежному покрову Москвы сразу 8 миллиметров. Об этом 16 января сообщили в метеобюро столицы.

— За день в городе выпало почти 20 процентов месячной нормы осадков, а высота снежного покрова приблизилась к 40 сантиметрам, — цитирует представителя метеобюро Интерфакс.

Также он уточнил, что это предварительная информация, которая получена с главной метеостанции города, находящейся на ВДНХ.

Отмечается, что январская месячная норма осадков в Москве – 42 миллиметра.

Читайте также: Роман Вильфанд объяснил причины снегопада в столице

норма осадковМосковское метеобюроснегопад
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте