Почти 20 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Начавшийся рано утром в субботу снегопад к вечеру добавил к снежному покрову Москвы сразу 8 миллиметров. Об этом 16 января сообщили в метеобюро столицы.

— За день в городе выпало почти 20 процентов месячной нормы осадков, а высота снежного покрова приблизилась к 40 сантиметрам, — цитирует представителя метеобюро Интерфакс.

Также он уточнил, что это предварительная информация, которая получена с главной метеостанции города, находящейся на ВДНХ.

Отмечается, что январская месячная норма осадков в Москве – 42 миллиметра.

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